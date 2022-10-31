Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в реанимации в Москве. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра, рассказал РИА Новости осведомленный источник в правоохранительных органах.

Это случилось еще в субботу, знаменитый шахматист упал. Он сейчас в реанимации Института имени Склифосовского.

Состояние шахматиста медики оценивают как тяжелое. Напомним, Карпову 71 год. // Фото: Анатолий Карпов/ВКонтакте