27 сентября 2022, 13:46
Общество

Из постановления главы РК убран пункт о запрете выезда военнообязанных

В пресс-службе правительства прояснили ситуацию с отпусками и выездом военнообязанных

В правительстве Карелии сегодня прокомментировали ситуацию вокруг передвижений военнообязанных в условиях частичной мобилизации.

Ранее на сайте правительства региона было опубликовано постановление от 22 сентября №521-П «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

В документе содержались любопытные пункты. В частности, в пункте 2в говорилось о запрете на предоставление отпусков работникам, находящимся в запасе. В 4 пункте и вовсе речь шла об ограничении на выезд из республики.

«В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации не выезжать с места жительства без разрешения военных комиссаров муниципальных образований в Республике Карелия, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», - говорилось в тексте постановления правительства Карелии. Впоследствии в Минобороны заявили об отсутствии каких-либо ограничений на передвижение граждан.

27 сентября последовал комментарий от пресс-службы губернатора, отменяющий пункт 4.

«Указанный пункт исключен из постановления правительства Республики Карелия в силу прямого действия Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,

- говорится в комментарии. Тем не менее на сайте регионального правительства все еще опубликовано постановление, содержащее 4-й пункт.

Также последовало разъяснение по поводу отпусков:

«В отношении приостановления отпусков норма данного постановления касается только находящихся в запасе работников исполнительных органов, органов местного самоуправления в Республике Карелия, а также организаций, находящихся в их ведении». (фото unsplash.com, Filip Andrejevic)

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