В Карелии подвели итоги частичной мобилизации

Сегодня, 2 ноября, на оперативном штабе Карелии подвели итоги частичной мобилизации. Как подчеркнул глава региона, Карелия справилась с задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным.

«Республика с задачей по частичной мобилизации справилась. В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту»,

− распространила заявление Артура Парфенчикова пресс-служба губернатора.

В соответствии с данными Генштабом РФ указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами вместе с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подготовка и вручение повесток прекращены.

Губернатор заявил в своем аккаунте, что власти продолжат поддерживать карельских солдат, оказывать помощь их семьям. Парфенчиков также напомнил, что республика выполнила мобилизационное задание к 4 октября. Но впоследствии отцы троих детей получили отсрочку, также стали поступать жалобы от призванных по мобилизации. В связи с этими обстоятельствами «военкомат проводил необходимую ротацию». (фото со страницы главы РК)