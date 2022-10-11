11 октября 2022, 21:25
Уклонившихся от мобилизации будут задерживать сотрудники ГИБДД
Автомобили уклонистов от призыва внесут в специальную базу
Сотрудники Госавтоинспекции будут задерживать машины уклонистов от мобилизации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Telegram-канал Shot.
Номера автомобилей получивших повестку, но не явившихся в военкомат, внесут в систему «Поток».
Если эта система идентифицирует такую машину, инспекторы ДПС будут его останавливать. // Иллюстративное фото: ГИБДД Карелии