Отряды из спортсменов для участия в спецоперации создадут в России

Добровольческие отряды для участия в спецоперации планируют сформировать из профессиональных спортсменов в России. Об этом два осведомленных источника рассказали РИА Новости.

Этот вопрос уже предварительно обсуждали в Москве 10 октября. Пока в мобилизации собираются задействовать главным образом региональные спортивные федерации. Их скоро оповестят об этом.

Но если эксперимент признают успешным и наберут достаточное число добровольцев, могут подключить и московские федерации. // Фото: pixabay.com