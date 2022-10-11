11 октября 2022, 19:38
Отряды из спортсменов для участия в спецоперации создадут в России
Профессиональным спортсменам предложат мобилизоваться добровольно
Добровольческие отряды для участия в спецоперации планируют сформировать из профессиональных спортсменов в России. Об этом два осведомленных источника рассказали РИА Новости.
Этот вопрос уже предварительно обсуждали в Москве 10 октября. Пока в мобилизации собираются задействовать главным образом региональные спортивные федерации. Их скоро оповестят об этом.
Но если эксперимент признают успешным и наберут достаточное число добровольцев, могут подключить и московские федерации. // Фото: pixabay.com