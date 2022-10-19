Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что многодетных отцов освободили от частичной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

«Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны», - рассказал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, из воинских частей домой вернули уже более 9500 многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. Фото ria.ru