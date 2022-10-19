19 октября 2022, 19:34
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации
Более 9500 многодетных россиян вернули домой из воинских частей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что многодетных отцов освободили от частичной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
«Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны», - рассказал спикер нижней палаты парламента.
По словам Володина, из воинских частей домой вернули уже более 9500 многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. Фото ria.ru