Вопросы о мобилизации разъяснят на горячей линии 122

Правительство собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и вместе с Минобороны РФ готовит ответы. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает информационное агентство «Известия».

Чернышенко подчеркнул, что ответы на поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки. Кроме того, получить интересующую информацию можно будет также на сайте «Объясняем.рф».

Вице-премьер призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации. Ранее в этот день стало известно, что правительство РФ создало call-центр по порядку проведения частичной мобилизации. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации. Фото: unsplash.