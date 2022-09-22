Запущено движение транспорта по мосту через реку Кутижма

В Пряжинском районе запущено движение автотранспорта по мосту через реку Кутижма. Этот объект был реконструирован подрядчиком со значительным опережением графика.

«На сегодняшний день остаются выполнить финальные работы по благоустройству, устройству наружного освещения и демонтажу временного моста», - рассказали в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, в Карелии за последние пять лет построено и реконструировано девять мостовых переходов. Скриншот видео: vk.com/mintranskarelia.