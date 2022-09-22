В Петрозаводске начнет работу Karjalan Nuorus

Форум молодых педагогов республики «Karjalan Nuorus» открывается 29 сентября и продлится до 1 октября.

Он пройдет в Институте педагогики и психологии ПетрГУ и соберет около ста молодых преподавателей региона и двадцати экспертов со всей России.

«В первый день участников ожидает интересная дискуссия с министром образования республики Романом Голубевым, во второй – запланирована беседа с популярными в молодежной среде учителями-блогерами. Пообщаемся также с молодыми специалистами из районов, узнаем об их проблемах и потребностях»,

- рассказали организаторы.