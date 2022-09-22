Команда карельских вальщиков леса возвращается с победой

Два дня в Красноярске вальщики леса со всей страны боролись за звание сильнейших на Всероссийском чемпионате «Лесоруб-2022». Специалисты из 17 регионов страны сражались за победу. Карельской команде удалось опередить всех.

Владимир Дашугин, Александр Маллат, Андрей Сидор, Анастасия Фофанова, а также операторы лесозаготовительных машин ˗ Илья Бочкарев, Алексей Обрезков в командном зачете заняли первое место. Кроме того, в личном зачете Владимир Дашугин стал вторым, Анастасия Фофанова — первая среди женщин, сообщили в пресс-службе минприроды республики.

«Борьба была упорная, наши ребята вновь подтвердили свое мастерство и профессионализм. Поздравляю их! Будем сохранять традиции и передавать навыки молодым»,

- отметил глава ведомства Андрей Карпилович. Фото: ecology.gov.karelia.ru.