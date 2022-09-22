В Толвуе обновляют врачебную амбулаторию

Почти полвека прослужило здание врачебной амбулатории в деревне Толвуя Медвежьегорского района. Ремонт во врачебной амбулатории проводился в конце 90-х годов, и здание уже не отвечало современным требованиям. В этом году начался первый этап капитального ремонта объекта. Об этом рассказал руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков.

«Уже заменена канализация, проведен новый водопровод, капитально отремонтированы наружные стены, заменены окна, полы в коридоре, произведена реконструкция входных зон, в том числе установлены новые пластиковые двойные двери. Полностью реконструированы санитарные комнаты, установлены новые раковины в кабинетах врачей с подводкой горячей воды», - рассказал глава ведомства.

Кроме того, для Толвуйской амбулатории приобретено новое оборудование - три кардиографа, два дефибриллятора, тонометр для определения внутриглазного давления, комплект для проведения врачебной физкультуры и спирограф. Добавим, что сегодня медучреждение принимает 1200 человек, среди которых не только местные жители, но и из близлежащих населенных пунктов – Кузаранды, Падмозера, Загубья, Лебещины. Фото: gov.karelia.ru.