В Карелии стартовал национальный чемпионат «Абилимпикс»

В соревнованиях подготовительного этапа Объединенного Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» принимают участие 11 наших земляков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Первыми в борьбу за победу включились участники по компетенциям «Клининг и Предпринимательство». В последующие дни к ним присоединятся конкурсанты семи направлений»,

- рассказали организаторы регионального этапа.

Среди участников победители региональных конкурсов этого и прошлого года разных возрастных категорий – школьники, студенты и специалисты. Они выступают на пяти площадках профессионально-образовательных учреждений. Лучшие из них представят республику в финале чемпионата «Абилимпикс», который пройдет с 27 по 31 октября в Москве. Фото: gov.karelia.ru.