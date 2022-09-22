Деревья сносят на Березовой аллее

В Петрозаводске продолжается благоустройство Березовой аллеи. Обустраивают детскую площадку рядом с торговым центром «Столица».

Работники подрядчика проводят снос двух деревьев на аллее. В мэрии объяснили это требованиями безопасности. При этом другие деревья трогать не будут.

Завершение благоустройства детской площадки ожидается до конца октября. После этого специалисты администрации и коммунальных служб оценят расположение объектов, включая посадки, коммунальные сети, малые архитектурные формы и рассмотрят возможность досадить весной другие деревья. Фото: скриншот видео CityLink