У мобилизованных возникли сложности с банковскими картами

Несколько банков в России начали выдавать мобилизованным карты, куда должно поступать денежное довольствие. Но с оформлением на практике возникают сложности, передает «Коммерсантъ».

Паспорта у мобилизованных забирают и часто отказываются возвращать даже на время. Военный билет на руки призванным тоже не выдают. Поэтому они оказываются без документов.

Источник издания сообщил о случаях, когда в банках идут мобилизованным навстречу и оформляют карты по ксерокопии паспорта. Но так происходит не всегда.

Даже получившие платежный инструмент мобилизованные не всегда смогут воспользоваться перечисленными деньгами.

В зоне боевых действий часто нет банкоматов и принимающих карты магазинов. Из-за отсутствия интернета, смартфонов и компьютеров нет доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. // Фото: pixabay.com