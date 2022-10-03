Россиян научили скачивать удаленные из AppStore приложения

Удаленные из AppStore российские приложения можно скачать в каталоге «Покупки». Об этом «Известиям» рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Он объяснил, что нужно зайти в AppStore и перейти в каталог «Покупки». Там видны те приложения, которые уже скачивал пользователь, и, соответственно, он может сделать это снова.

Однако получится скачать приложения только той версии, которая была загружена на устройство изначально. Если владелец смартфона не обновлял сервис ранее, сейчас он уже не сможет установить актуальную версию. // Фото: pixabay.com