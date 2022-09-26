Связанные с мобилизацией жалобы рассмотрит оперативная группа

В здании правительства Карелии в Петрозаводске с 08:00 понедельника, 26 сентября, будет работать оперативная группа. Она рассмотрит все жалобы по частичной мобилизации, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Группа принимает жалобы каждый день до 20:00. В нее вошли сотрудники администрации главы республики, военкоматов Петрозаводска и Карелии, военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона, министерства соцзащиты, психиатрической больницы и наркодиспансера.

Свои выводы группа станет направлять в уполномоченные органы, в том числе в прокуратуру. Уже там примут решение по каждой конкретной жалобе. Их можно присылать по электронной почте mob@govrk.bizml.ru или оставлять в специальной группе в соцсети. // Фото: pxhere.com