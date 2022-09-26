26 сентября 2022, 07:10
Общество

Горячее питание для мобилизуемых организовали после множества жалоб

Призванных по мобилизации жителей Карелии будут кормить в Петрозаводском кооперативном техникуме

Для тех, кого призвали в связи с  мобилизацией, все же организовали горячее питание. Это сделали после многочисленных обращений,  сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он поблагодарил персонал столовой Петрозаводского кооперативного техникума, который в воскресенье вышел на работу по призыву властей.

- Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи,

- рассказал губернатор.

Он уточнил, что  в понедельник, 26 сентября, ассортимент блюд расширится.

Правда, не все родные мобилизованных оценили эти действия властей. Люди сетуют на нерасторопность.

- А до этого два дня есть они не хотели? Самим догадаться нельзя было? Сутки вчера просидели голодные! В первом часу ночи уехали и покормили их только в части в два часа! – негодует Ксения Кульша. //  Фото – Артур Парфенчиков/ВКонтакте

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