В Петрозаводске организовано ежедневное питание для мобилизованных

В рамках частичной мобилизации на центральном пункте сбора в Петрозаводске для мобилизуемых жителей республики организовано ежедневное двухразовое горячее питание. Полноценные обед и ужин готовят квалифицированные повара Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства, соблюдая все санитарные требования.

В ежедневном меню – первое и горячее (мясное или рыбное блюдо), салат, соки трех видов, хлеб и чай. Количество порций не ограничено. Все блюда подают в одноразовой посуде.

Суп готовят как на обед, так и на ужин. Это удобно для призывников, приезжающих из районов только вечером.

Явку в столовую обеспечивает Военный комиссариат республики, сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Региональное ведомство организовало питание мобилизуемых граждан, в том числе ежедневную доставку блюд в столовую. Также обеспечивать питанием мобилизованных помогают многие карельские предприниматели. Недавно к традиционному рациону прибавили красную рыбу и икру от местного форелеводческого хозяйства.

Также всем, кто находится в пункте сбора, предлагается карельская молочная продукция. Совместная работа по обеспечению питания мобилизованных граждан продолжится до завершения мобилизационной кампании.

Фото ЦУР РК