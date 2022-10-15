Для мобилизованных жителей Карелии подготовлены медицинские наборы

Предприятие «Карелфарм» подготовило медицинские наборы для оказания первой помощи для мобилизованных жителей республики. Об этом сообщил глава РК Артур Парфенчиков.

В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет «Карелфарму» одно из карельских швейных производств.

В ближайшее время будут сформированы дополнительные комплекты, заявил губернатор. Наборы будут доставляться мобилизованным с партиями помощи, уходящими из республики. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com