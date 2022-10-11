11 октября 2022, 19:26
Общество

Детей военнослужащих освободят от платы в детских садах

Артур Парфенчиков рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Республиканским властям поступает много вопросов о мерах поддержки мобилизованных и их семей с отсылкой к другим регионам. По словам главы Карелии, в этом контексте ситуация в регионе непростая. Он подчеркнул, что нельзя сравнивать Карелию с Москвой и другими субъектами. Артур Парфенчиков отметил, что Карелия «сложный дотационный регион» и при всем росте, власти прорабатывают изменения параметров бюджета с Минфином РФ.

Однако власти региона решили не дожидаться реакции министерства и попытались найти юридические решения. Так, Парфенчиков заявил, что республика уже нашла возможность предусмотреть льготы. Распоряжение о мерах поддержки глава уже подписал. Об этом он сообщил во время прямой линии по частичной мобилизации.

Что касается поддержки, то это единовременная материальная помощь по газификации ИЖС; освобождение родителей от платы в детских садах – эта мера будет касаться как мобилизованных, так и находящихся в зоне специальной военной операции; компенсация стоимости обучения в организациях среднего-профессионального образования; помощь на основании социального контракта. Другие меры поддержки, которые объявил Артур Парфенчиков, это бесплатное питание учащихся с 5 по 11 классов, освобождение от платы за посещение секций и кружков в государственных образовательных организациях, бесплатное посещение детьми мероприятий, которые проводят организации культуры. Губернатор отметил, что порядок предоставления мер поддержки еще будет отрабатываться. Льготы будут действовать на время службы, мобилизации, добавил глава региона.

Что касается вопроса выделения средств на пособия, меры поддержки, то власти этот вопрос еще будут серьезно прорабатывать. Губернатор добавил, что 10 октября Минфин РФ согласовал возможности менять параметры бюджета на эти цели.

«Мы должны смотреть глубину, на перспективу здесь. Очевидно, что мы не можем рассчитывать, ориентироваться на какую-то разовую акцию. Нужно все очень серьезно проработать. Понимать на что ты способен, какие есть юридические основания», - сказал губернатор.

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