Крышу дома на проспекте Ленина отремонтировали с задержкой

Крышу дома № 5 на проспекте Ленина в Петрозаводске отремонтировали. Основные работы завершились 11 октября, сообщили в Госкомитете Карелии по жилнадзору.

Когда поставят материалы, подрядчик смонтирует на кровле ограждения со снегозадержателями. Потом заказчик должен будет принять работы.

Согласно договору, ремонт должны были завершить до 30 сентября. Однако из-за плохих погодных условий сроки сдвинулись.

Напомним, крышу дома сорвало еще в марте. В августе Петрозаводский суд удовлетворил иск Госкомитета Карелии по жилнадзору и обязал управляющую компанию «Благоустройство» отремонтировать крышу и устранить намокания в двух квартирах. // Фото: Госкомитет РК по жилнадзору