Глава Карелии и военком ответят на вопросы о мобилизации

Глава Карелии сообщил, что 11 октября проведет «прямую линию» вместе с военкомом республики. Они ответят на вопросы о мобилизации.

- Во вторник, 11 октября, вместе с военкомом республики Андреем Артемьевым проведем «прямую линию». Присылайте вопросы, в том числе записанные на видео, в паблик «Объясняем. Республика Карелия» Оставляйте свои контакты и будьте готовы общаться в прямом эфире,

- написал на своей странице ВКонтакте Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что онлайн-трансляция будет доступна на его странице в 18:20 во вторник. // Фото: pixabay.com