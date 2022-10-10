10 октября 2022, 15:10
Общество

Глава Карелии и военком ответят на вопросы о мобилизации

Артур Парфенчиков анонсировал «прямую линию» с участием военкома республики

Глава Карелии сообщил, что 11 октября проведет «прямую линию» вместе с военкомом республики. Они ответят на вопросы о мобилизации.

- Во вторник, 11 октября, вместе с военкомом республики Андреем Артемьевым проведем «прямую линию». Присылайте вопросы, в том числе записанные на видео, в паблик «Объясняем. Республика Карелия» Оставляйте свои контакты и будьте готовы общаться в прямом эфире, 

- написал на своей странице ВКонтакте Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что онлайн-трансляция будет доступна на его странице в 18:20 во вторник. // Фото: pixabay.com

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