Отключения электричества ожидаются во вторник в Петрозаводске

11 октября в Петрозаводске энергетики проведут работы в Университетском городке. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В интервале с 8:30 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 ожидаются краткосрочные отключения электричества. Под ограничение попадают следующие улицы: Университетская, Лучистая, Историческая, Солнечная, Каргопольская, а также проезды Радужный и Лучевые, 1, 2, 3, 4.

Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Фото: unsplash.com