Артемьев ответил на вопрос, как долго будут служить мобилизованные

Жительница Карелии Елена, чей сын был мобилизован и находится в учебном центре в Каменке, на прямой линии задала вопрос о том, как долго ребята будут проходить обучение, служить и когда вернутся домой.

По словам военного комиссара Андрея Артемьева, обучение длится 27-28 дней. Те, кто находится в Каменке, первоначально «поставлялись» в одну из частей Петрозаводского гарнизона, где прошли начальные азы восстановления определенных навыков. В Каменке, по словам военкома, идет боевое слаживание подразделений.

«Насчет срока прохождения службы я предлагаю всем просто успокоиться, набраться терпения, мужества, вспомнить женщинам стихи Симонова и просто ждать, потому что пока мы не закончим, мы будем выполнять вот эту задачу».

Глава республики сказал, что на этот вопрос ни Артемьев, ни он сам не смогут ответить.

«Сегодня надо молиться, надо…это важно», - сказал Артур Парфенчиков.