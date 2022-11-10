Добровольцев из Карелии вернули домой за пьянство

Некоторых участников военной спецоперации, которых мобилизовали в Карелии, пришлось вернуть домой. Военный комиссар Андрей Артемьев 9 ноября рассказал на прямой линии, что ряд добровольцев уволили из-за пьянства.

Такие «военные» нашлись в подразделениях «Ладога» и «Онего», уточнил он. Как причину военком Карелии указал «постоянные злоупотребления».

При этом он отметил, что некоторые мобилизованные, наоборот, во время спецоперации бросили пить. Артемьев привел в пример многодетного отца, который бросил пить только будучи в зоне боевых действий. Сейчас он «добросовестно воюет», сказал военком. // фото: pxhere.com