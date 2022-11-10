В Петрозаводске посадили липы

Текст, фото: Елена Малишевская

Городской комбинат благоустройства 10 ноября высаживал деревья на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Молодые липы прибыли в Карелию из Ленинградской области. В случае удачной зимовки 60 деревьев зацветут и заблагоухают весной.

Директор комбината Анна Филатова рассказала, что отбор саженцев был тщательный, поэтому долгий. Липы — здоровые, ровные, деревце к деревцу — искали по всей России. Нашли в Ленинградской области.

«Нам было важно, чтобы деревья были не только здоровыми на вид, но и имели сертификат качества. Оказалось, что в нашей стране многие выращивают саженцы, продают их, но по документам ничего не гарантируют. Эту партию отборных лип мы получили с сертификатом. Очень надеюсь, что они перезимуют благополучно и порадуют всех горожан весной».

Подготовительные работы начались еще в сентябре. Сначала нужно было произвести выемку старого грунта слоем более 10 сантиметров, вывезти его, после чего занимались газоном: срезали неровности, очистили от камней и старых корней, добавили растительного грунта, внесли удобрения, посеяли газон. Площадь работ более 4800 квадратных метров. Далее была тщательная планировка территории с учетом проходящей рядом магистрали и различных коммуникаций. Посадка мелколистных лип — завершающий этап целого комплекса мероприятий.

В Санкт-Петербурге липы растут повсеместно. В Петрозаводске они тоже встречаются, правда, реже, например, у Вечного огня и вдоль проспекта Ленина. Деревья первые пять лет растут медленно, но потом хорошо прибавляют в росте: к своим 70-ти годам липа может достигать 25 метров. А вообще, это растения-долгожители, даже в городской среде. Есть экземпляры, которым более тысячи лет.

У петрозаводчан может возникнуть вопрос: а можно ли сажать липы поздней осенью, когда на носу морозы? Специалисты в области садоводства говорят, что не только можно, но и нужно. Озимые саженцы — если при посадке все было сделано правильно — без проблем переносят холода. Более того, такая закалка в самом начале жизни обеспечивает здоровый рост и красивую крону.

Сотрудники комбината благоустройства сделали глубокие (около полуметра) лунки, не пожалели удобрений, сверху прикрыли хвойной мульчей — для сохранения тепла. Установили дополнительную защиту в виде полых ажурных столбиков — они пригодятся не только зимой, но и летом, когда газон будут косить или ровнять.

Теперь важно, чтобы горожане все это ценили и сохраняли. Последние работы по благоустройству на Кукковке показали, что петрозаводчане не берегут красоту: зеленые газоны были вытоптаны.

Посадка деревьев на проспекте Александра Невского в Петрозаводске продолжится 11 ноября. Установившаяся в Карелии теплая погода способствует работе. Бог, как говорится, в помощь. Синоптики обещают плюсовую температуру до конца недели.