Центр здоровья появился в Олонецкой ЦРБ

Центр здоровья открыли на базе Олонецкой ЦРБ. Жители района получили возможность пройти здесь профилактические медосмотры, диспансеризацию, сдать кровь в ходе профилактических исследований, сообщили в Минздраве Карелии.

Центр работает в поликлинике, на первом этаже здания. Те, кто намерен пройти диспансеризацию, должен обратиться в дополнительное окно, которое специально открыли в регистратуре.

Записаться на медицинское обследование можно также через личный кабинет на портале «Госуслуги».

В поликлинике внедрили электронный оборот рентгеновских снимков для стоматологических пациентов. Их загружают в сеть и передают сразу на компьютер врача. Скоро такую систему введут и для других специалистов. // фото: Минздрав Карелии