10 ноября 2022, 17:55
Центр здоровья появился в Олонецкой ЦРБ
На обследование пациенты могут записаться через «Госуслуги»
Центр здоровья открыли на базе Олонецкой ЦРБ. Жители района получили возможность пройти здесь профилактические медосмотры, диспансеризацию, сдать кровь в ходе профилактических исследований, сообщили в Минздраве Карелии.
Центр работает в поликлинике, на первом этаже здания. Те, кто намерен пройти диспансеризацию, должен обратиться в дополнительное окно, которое специально открыли в регистратуре.
Записаться на медицинское обследование можно также через личный кабинет на портале «Госуслуги».
В поликлинике внедрили электронный оборот рентгеновских снимков для стоматологических пациентов. Их загружают в сеть и передают сразу на компьютер врача. Скоро такую систему введут и для других специалистов. // фото: Минздрав Карелии