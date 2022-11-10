Температурный рекорд 83-летней давности побит в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня побит температурный рекорд для 10 ноября. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Сегодня на метеостанции была зафиксирована температура +8,7 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 1939 году. Тогда воздух прогрелся до +8,2.

Ранее сообщалось, что 12 ноября температура воздуха в Петрозаводске может подняться до +11 градусов. Рекорды возможны и 11 ноября. // Фото: unsplash.com