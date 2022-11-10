В Кинелахте подготовили технику к началу снегоуборочного сезона

Видавший виды трактор ДТ-75 — главный помощник жителей карельского поселка Кинелахта Пряжинского района во время снежных зим. Именно он чистит дорогу, по которой можно добраться до районного центра и прочей цивилизации.

«Прошлой зимой из-за обильных снегопадов досталось всем: и технике, и людям. Но выдержали!» - рассказывают в паблике «Кинелахта — меж двух озер» жители поселка.

«Нынешней осенью отвал с трактора ДТ-75 пришлось отвезти в ремонт: надо было поменять ножи. И вот вчера собрали небольшую бригаду и установили отвал на место. Спасибо работникам лесничества за помощь!»

Жители Кинелахты выразили надежду, что и в этом году старенький трактор от местной администрации не подведет, а люди тем более, ведь, как они сами говорят, в Кинелахте всегда были и будут дружные жители, которые всегда придут на помощь. // фото: Алины Гапеевой