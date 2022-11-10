Температурный рекорд ожидают в Петрозаводске

12 ноября в Петрозаводске может быть побит температурный рекорд. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

В 2008 году в этот день воздух прогрелся до +9 градусов. На этот раз есть шанс, что температура воздуха поднимется до +9+11 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в республику идет серьезное потепление. Синоптики обещали до +10. Фото «Петрозаводск говорит»