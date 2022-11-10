10 ноября 2022, 09:04
Общество

В Карелии продолжат выделять стипендии одаренным детям

В министерстве образования открыт прием заявок

В Карелии стартовал прием заявок на выделение стипендий одаренным детям. Об этом рассказал глава министерства образования и спорта республики Роман Голубев.

«В конце декабря мы в торжественной новогодней обстановке объявим самых творческих, интеллектуальных и активных ребят»,

- сообщил министр.

Он отметил, что более подробную информацию о конкурсе можно получить у директоров школ, администраций районов или в Ресурсном центре развития дополнительного образования по телефону (8142) 77-47-24. Добавим, в конкурсе представлены номинации:

  • Интеллектуальная и научно-техническая деятельность,
  • Художественно-творческая деятельность,
  • Спортивная деятельность,
  • Социально значимая и общественная деятельность. Фото: pxhere.
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Метки: 
Новости
Карелия
конкурс для одаренных детей
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