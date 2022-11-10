10 ноября 2022, 09:04
В Карелии продолжат выделять стипендии одаренным детям
В министерстве образования открыт прием заявок
В Карелии стартовал прием заявок на выделение стипендий одаренным детям. Об этом рассказал глава министерства образования и спорта республики Роман Голубев.
«В конце декабря мы в торжественной новогодней обстановке объявим самых творческих, интеллектуальных и активных ребят»,
- сообщил министр.
Он отметил, что более подробную информацию о конкурсе можно получить у директоров школ, администраций районов или в Ресурсном центре развития дополнительного образования по телефону (8142) 77-47-24. Добавим, в конкурсе представлены номинации:
- Интеллектуальная и научно-техническая деятельность,
- Художественно-творческая деятельность,
- Спортивная деятельность,
- Социально значимая и общественная деятельность. Фото: pxhere.