В Карелии продолжат выделять стипендии одаренным детям

В Карелии стартовал прием заявок на выделение стипендий одаренным детям. Об этом рассказал глава министерства образования и спорта республики Роман Голубев.

«В конце декабря мы в торжественной новогодней обстановке объявим самых творческих, интеллектуальных и активных ребят»,

- сообщил министр.

Он отметил, что более подробную информацию о конкурсе можно получить у директоров школ, администраций районов или в Ресурсном центре развития дополнительного образования по телефону (8142) 77-47-24. Добавим, в конкурсе представлены номинации: