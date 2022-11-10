45 «арктических» участков переданы в безвозмездное пользование

Для реализации госпрограммы в Карелии выделено более 300 тысяч «арктических гектаров» из земель лесного фонда Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов. 45 участков уже переданы в безвозмездное пользование. На сегодняшний день готовятся документы еще по 82, сообщает пресс-служба минприроды республики.

В ведомстве напомнили, что оформление участка по программе проходит в упрощенном порядке. При этом постановка на кадастровый учет затрат не требует. А для получения гектара необходимо подать заявление на сайте.

Также в ведомстве перечислили виды деятельности, которые можно вести на выделенных землях. Это заготовка древесины, живицы, сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, рыболовство за исключением любительского, а также еще 20 пунктов Лесного Кодекса, о которых можно узнать на сайте. Фото: ecology.gov.karelia.ru.