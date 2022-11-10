10 ноября 2022, 08:46
Общество

В мэрии представили вариант транспортной схемы за 26 миллионов рублей

Новая схема общественного транспорта напоминает существующую? Специалисты не предложили революционных изменений

Эксперты «Росдорнии» представили петрозаводским чиновникам окончательный вариант реформы городского транспорта. Об этом в своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир Любарский.

«На сегодняшней встрече речь шла не только об изменении маршрутной схемы - говорили о тех видах транспорта, которые были бы оптимальными для улиц Петрозаводска, перспективах расширения контактной сети для развития троллейбусного сообщения, системе льготных проездных и многом другом», - написал 9 ноября глава столицы Карелии.

Судя из изложенного в публикации мэра, каких-то кардинальных изменений в предложенном проекте транспортной реформы, не предвидится. Отметим, что «Росдорния» осенью 2021 года победила в конкурсе на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения, стоимость контракта составляла 26 миллионов рублей. Что в итоге, пока в теории, получили петрозаводчане за эти деньги.

Специалисты российского научно-исследовательского института в сфере дорожного строительства рекомендуют «максимально сохранить сложившуюся годами маршрутную сеть, продлив некоторые маршруты и исключив дублирующие».

Как пишет Любарский, ссылаясь на специалистов института, «серьезные изменения создадут неудобства прежде всего пассажирам, поэтому за основу принят консервативный подход». Специалисты «вновь подчеркнули важность и значимость электротранспорта». В принципе это и без заказанного чиновниками исследования было известно всем. Также, как пишет градоначальник, специалисты «предложили перспективные маршруты и высоко оценили новые машины». Еще одно важное наблюдение специалистов, которое также общеизвестно, это соблюдение маршрутов и графика движения. Любарский видит главную задачу в обеспечении соблюдения графика и маршрута.

«Даже если появятся новые автобусы, которые не будут приходить на остановку по расписанию, будут отклоняться от маршрута или не будут доезжать до места назначения, то смысла в такой реформе не будет никакого»,

- пишет мэр.

«Транспортная реформа – процесс крайне непростой и требует взвешенных решений. Принимать их будем поэтапно», - пишет глава города. Он предложил обсудить транспортную реформу на одной из планерок в мэрии. (фото «Петрозаводск говорит»)

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троллейбусы
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