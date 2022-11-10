В мэрии представили вариант транспортной схемы за 26 миллионов рублей

Эксперты «Росдорнии» представили петрозаводским чиновникам окончательный вариант реформы городского транспорта. Об этом в своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир Любарский.

«На сегодняшней встрече речь шла не только об изменении маршрутной схемы - говорили о тех видах транспорта, которые были бы оптимальными для улиц Петрозаводска, перспективах расширения контактной сети для развития троллейбусного сообщения, системе льготных проездных и многом другом», - написал 9 ноября глава столицы Карелии.

Судя из изложенного в публикации мэра, каких-то кардинальных изменений в предложенном проекте транспортной реформы, не предвидится. Отметим, что «Росдорния» осенью 2021 года победила в конкурсе на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения, стоимость контракта составляла 26 миллионов рублей. Что в итоге, пока в теории, получили петрозаводчане за эти деньги.

Специалисты российского научно-исследовательского института в сфере дорожного строительства рекомендуют «максимально сохранить сложившуюся годами маршрутную сеть, продлив некоторые маршруты и исключив дублирующие».

Как пишет Любарский, ссылаясь на специалистов института, «серьезные изменения создадут неудобства прежде всего пассажирам, поэтому за основу принят консервативный подход». Специалисты «вновь подчеркнули важность и значимость электротранспорта». В принципе это и без заказанного чиновниками исследования было известно всем. Также, как пишет градоначальник, специалисты «предложили перспективные маршруты и высоко оценили новые машины». Еще одно важное наблюдение специалистов, которое также общеизвестно, это соблюдение маршрутов и графика движения. Любарский видит главную задачу в обеспечении соблюдения графика и маршрута.

«Даже если появятся новые автобусы, которые не будут приходить на остановку по расписанию, будут отклоняться от маршрута или не будут доезжать до места назначения, то смысла в такой реформе не будет никакого»,

- пишет мэр.

«Транспортная реформа – процесс крайне непростой и требует взвешенных решений. Принимать их будем поэтапно», - пишет глава города. Он предложил обсудить транспортную реформу на одной из планерок в мэрии. (фото «Петрозаводск говорит»)