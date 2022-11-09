14 фур с гуманитарным грузом отправила Карелия в учебные части с начала мобилизации. Каждую неделю несколько фур с недостающей экипировкой и другими необходимыми вещами отправляются мобилизованным из Карелии. В частности, это термобелье, обувь, перчатки, налокотники, наколенники, каски, рации, походные грелки, спальные мешки, антисептики. Об этом рассказал глава республики Атур Парфенчиков 9 ноября в ходе прямой линии.

"Мы покупаем все самого лучшего качества. И я не буду жалеть на это денег. Хотел бы предостеречь семьи мобилизованных от самостоятельной покупки обмундирования. Вы не знаете, какого качества вещи вы приобретаете на сайтах в интернете".

Гуманитарные грузы уже получены в учебных частях Каменки, Пскова, Ленинградской области.

Заявки от командиров частей продолжают поступать. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.