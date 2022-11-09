Активисты выясняли, что делает экскаватор на берегу Лососинки

Текст и фото: Антонина Кябелева

8 ноября правый берег реки Лососинка, где возводится жилой комплекс «Речка», вновь привлек внимание петрозаводских активистов. На берегу появился экскаватор, который вызвал тревогу у депутата Петросовета Ольги Тужиковой и городских активистов. Они настояли, чтобы сотрудники городской администрации вновь вышли, так сказать, «на натуру».

Вокруг территории, расположенной в так называемой Ямке, где раньше находился Онежский тракторный завод (ОТЗ), давно идут споры о том, как благоустроить берег с минимальными рисками для экологии.

Строительством ЖК «Речка» в Петрозаводске занимается ООО «Специализированный застройщик «ЖК Александровский». Директор ООО «Александровский завод» Михаил Цветков, который руководит проектом ЖК «Речка», на состоявшемся в начале ноября в петрозаводской администрации заседании рабочей группы настоял на том, чтобы компании разрешили приступить к подготовительным работам по реконструкции береговой полосы. Так сказать, с учетом тех опасений, которые давно высказывают городские активисты, экологи и депутаты Петросовета.

Главная проблема состоит в том, каким образом укрепить берег реки Лососинки. На берегу растут деревья, которые сдерживают размывание почвы. Но деревья находятся в аварийном состоянии. Изначально застройщик хотел их срубить, но разрешение на снос деревьев мэрия не дала. В этом случае есть большая вероятность, что берег «поплывет», и накопленные на бывшей заводской территории тяжелые металлы прямиком попадут в Онежское озеро.

С другой стороны, оставлять берег в нынешнем состоянии – тоже не выход. Правда, конкретного решения по укреплению береговой полосы пока нет. Для начала необходимо провести обследование существующей бетонной стенки, которая сдерживает от разрушения часть берега, и решить, что делать и с ней, и с тем отрезком, где подпорной стенки нет.

Михаил Цветков объяснил присутствие на берегу тяжелой техники. По его словам, после депутатского запроса в прокуратуру из надзорного органа пришел ответ, в котором застройщику предписывается отодвинуть от реки существующее ограждение строительной площадки и демонтировать часть старого фундамента, оставшегося в наследство от ОТЗ. Это необходимо для того, чтобы обеспечить свободный доступ граждан к реке.

Главная проблема связана с судьбой 20-метровой береговой полосы. Земля застройщику была выделена таким образом, что часть береговой полосы оказалась в частной собственности. Российское законодательство запрещает приватизацию береговой полосы. Как ухитрились приватизировать береговую полосу Лососинки – вопрос, конечно, не к застройщику, а к представителям власти, предоставившим коммерческой компании землю. И ответа на него нет. Осложняет ситуацию то, что не установлены точные координаты водного объекта, а значит, и определить координаты береговой полосы невозможно.

Как бы то ни было, но у города осталась на правом берегу Лососинки в районе ЖК «Речка» узкая полоска с отступом от уреза воды 3-7 метров. Во всяком случае, на этом настаивает Михаил Цветков, а сотрудники администрации эту информацию не опровергают.

Арина Еглачева, консультант управления благоустройства петрозаводской администрации отметила, что на территории, находящейся в частной собственности, застройщик волен вырубать деревья по собственному усмотрению. Ему на это не требуется разрешение мэрии.

«Администрация выдает разрешение на снос зеленых насаждений только тех, которые находятся на территории неразграниченного пользования, либо в аренде, либо в муниципальной собственности»,

- отметила Еглачева.

Цветков сказал, что за счет средств инвестора компания готова благоустроить береговую полосу, а затем передать ее городу:

«Мы вышли с инициативой к городу, чтобы привести в порядок непосредственно береговую линию, то есть укрепить ее, выполнить подпорные стенки там, где они нужны, сделать берегоукрепление, и затем сделать благоустройство остальной территории».

Собственно говоря, с тем, что нужно благоустраивать берег Лососинки, никто не спорит. Дискуссия возникает относительно того, как конкретно это сделать. Городские активисты подозревают, что берег хотят полностью очистить от зеленых насаждений, чтобы жильцам элитных домов открыть панорамный вид на парк. Еглачева согласна, что это не самое удачное решение, так как лишенный деревьев берег оголяет современную застройку и утяжеляет общую панораму со стороны проспекта Карла Маркса.

По ее мнению, самое оптимальное решение - грамотно укрепить береговую полосу, убрать старые деревья и высадить хвойные породы деревьев. Теоретически, считает она, нет никаких препятствий для того, чтобы в перспективе на берегу высадить деревья.

На сегодняшний день, отметила Еглачева, в действиях застройщика нарушений нет.

В ближайшее время застройщик должен провести обследование подпорной стены и разработать проект реконструкции береговой полосы с конкретными вариантами укрепления берега. Только после этого можно будет судить о том, насколько бережно инвестор подошел к экологической составляющей проекта.