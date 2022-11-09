Памятник знаменитому ювелиру поставят в Петрозаводске

Текст: Елена Малишевская

В столице Карелии идут работы по установке на набережной памятника Михаилу Перхину – мастеру фирмы Карла Фаберже. Общественники возмущаются: с ними появление монумента не обсуждали. Авторы изваяния заявляют, что все же проходили градостроительный совет в 2019 году. Исследователи биографии ювелира радуются, что Перхин будет увековечен.

Памятник Михаилу Перхину устанавливают на спуске, ведущем от «Акватики» к набережной Онежского озера. По замыслу скульптора Павла Калтыгина, «слегка уставший ювелир сидит в своей мастерской в Петербурге, а мыслями он возвращается к своей малой родине – Ялгубе». Поэтому место как нельзя лучше (по мнению автора) подходит для бронзовой фигуры мастера: спиной к колоннам Дома физкультуры (напоминают питерскую архитектуру), лицом на озеро (где-то там родная заонежская деревня).

Как только стали известны размеры будущего монумента (больше 5 метров), общественники заволновались: Перхин масштабом своей личности закроет вид на озеро. И вообще не место ему там. И почему не проводились слушания? И почему не советовались с местными архитекторами? И кто такой Перхин?! Действительно имя, в отличие от Фаберже, мало раскрученное.

Биографию нашего земляка Михаила Перхина досконально знает главный историк и этнограф музея «Кижи» Светлана Воробьева. Одна из ее выставок назвалась «От каждого порога – к Питеру дорога», где центральной фигурой был именно Перхин, в юности уехавший из Заонежья в Петербург на заработки. Он оказался таким талантливым, что не только выучился ювелирному делу, не только стал правой рукой Карла Фаберже, но и открыл собственную мастерскую. Лично изготовил 28 императорских пасхальных яиц «Фаберже» (а всего их было 52).

«А кому еще ставить памятники, как не Михаилу Перхину? Вы понимаете, у него было личное клеймо, собственный товарный знак, которым он имел право маркировать свои ювелирные изделия. Эта фигура равна Фаберже по таланту и значимости. Став богатым, Перхин не забывал родные места, занимался благотворительностью, жертвовал на церковь, на его деньги в Ялгубе была построена новая школа».

В минкульте Карелии не удивляются, что вокруг установки скульптуры поднимается шум. «У нас ведь ни один памятник спокойно не поставили», говорит заместитель министра культуры Сергей Соловьев. А скульптор Павел Калтыгин утверждает, что на градостроительном совете в 2019 году его проект получил одобрение. Более того, сам живописный спуск – этот каскад ступеней, небольшие клумбы, фонари, скамейки – не появился бы в таком виде, если бы не существовало проекта монумента. И только когда скульптуру установят, это место приобретет свой законченный вид. Сама фигура ювелира – 2 метра 60 сантиметров, классика жанра, уверяет Калтыгин, и только вместе с постаментом – 5 метров 45 сантиметров.

«Памятники нельзя измерять метрами – в длину или в ширину. Памятники измеряются только значимостью фигуры. Когда вы увидите завершенную композицию с разных видовых точек, как бы вам Перхин не показался слишком маленьким».

Ну что ж, ждать осталось недолго. В министерстве культуры уверяют, что работы будут завершены к концу ноября. Общая стоимость памятника пока не называется. Точно известно, что на первом этапе Союз ювелиров России и клуб «Российская ювелирная торговля» активно участвовали в процессе, и даже собрали два с половиной миллиона рублей. На эти деньги был создан проект и изготовлен макет, дальше подключились другие фонды.

Судя по всему, эта история не из дешевых. Как яйца «Фаберже». А может, и дороже. // Фото: правительство Карелии, музей-заповедник "Кижи".