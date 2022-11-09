Судебные приставы расскажут, что будет с долгами мобилизованных

Все желающие смогут попасть на прием к судебным приставам и задеть вопросы о долгах мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Сотрудники ответят на вопросы об исполнительных производствах в отношении призванных на СВО граждан.

Прием пройдет10 ноября с 10:00 до 18:00. Обратиться можно будет в любое отделение службы судебных приставов в Карелии. // Фото: pxhere.com