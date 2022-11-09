09 ноября 2022, 19:36
Судебные приставы расскажут, что будет с долгами мобилизованных
Прием по касающимся исполнительных производств вопросам в Карелии пройдет 10 ноября
Все желающие смогут попасть на прием к судебным приставам и задеть вопросы о долгах мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.
Сотрудники ответят на вопросы об исполнительных производствах в отношении призванных на СВО граждан.
Прием пройдет10 ноября с 10:00 до 18:00. Обратиться можно будет в любое отделение службы судебных приставов в Карелии. // Фото: pxhere.com