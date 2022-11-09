Две многолетние «мокрые» проблемы обещают решить в Петрозаводске

Скапливающаяся в разных районах Петрозаводска вода много лет беспокоит горожан. Мэр Владимир Любарский сообщил, что на двух участках эту проблему устранят.

В частности, речь идет о дорожном покрытии рядом с поликлиникой № 4 в Лекарском переулке. Вода здесь разливается постоянно, летом она разрушает покрытие. А зимой замерзает и образует наросты из льда.

В ближайшее время здесь уложат асфальт. Перед этим работники Кондопожского ДРСУ и «Службы заказчика» установили в этом месте дренажную трубу. Вода здесь теперь скапливаться не будет. Работы подрядчик выполнил безвозмездно.

Около школы № 20 на Перевалке вода скапливается на аллее Алексея Мосунова. Ее тоже будут осушать, дренажную трубу проложили. Когда тропа подсохнет, ее подсыплют. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте