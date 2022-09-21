В Кремле рассказали о секретном пункте указа о мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание седьмого пункта указа об объявлении в стране частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, содержимое седьмого пункта является секретным и предназначено исключительно для служебного пользования. При этом он отметил, что его содержание связано с количеством подлежащих мобилизации граждан.

В опубликованном указе о мобилизации пункт 7 выглядит так: «Для служебного пользования».

Напомним, утром 21 сентября президент России объявил о введении в стране частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто будет призван в армию. Фото: unsplash.com