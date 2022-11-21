Разыскивают гораздо больше призывников, чем планируют забрать

Призывная компания в столице Карелии текущей осенью проходит со сложностями. Об этом на совещании в мэрии рассказал военный комиссар Петрозаводска, сообщили в мэрии.

По словам Владимира Кудрика, призвать в армию наметили 249 человек, но пока смогли только 130.

– Эта осень для нас крайне тяжела в плане призыва на военную службу молодых ребят,

- признался военком.

Он объяснил, что из-за мобилизации в сентябре и октябре сроки призывной компании сократились. Сейчас как подлежащие призывы числятся 665 человек. Более 450 человек находятся в розыске.

Кудрик заверил, что новобранцев не будут отправлять в зону специальной военной операции.

- Это жесткое требование со стороны Западного военного округа и Министерства обороны РФ. Большая часть ребят (80-90 %), которые сейчас призываются, будут служить в Западном военном округе, за исключением тех, кто будет получать вторую профессию в учебных подразделениях Минобороны,

– сказал он.

В течение трех недель сотрудники военкомата обошли больше 400 адресов, но вручили всего 70 повесток. Они также занимаются вызовом призывников по мобильной связи, проводят рейды вместе с участковыми. // фото: администрация Петрозаводска