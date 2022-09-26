26 сентября 2022, 14:32
Общество

Артемьев ответил на вопрос о медкомиссии при частичной мобилизации

Те, кого сейчас призывают, не проходят медицинскую комиссию

Военком Карелии Андрей Артемьев ответил на вопрос о медкомиссии при частичной мобилизации. Его слова распространила сегодня пресс-служба губернатора.

«В условиях проводимой частичной мобилизации медицинское освидетельствование граждан в традиционной форме, как при комиссиях по призыву, не проводится»,

- говорится в тексте релиза.

Мобилизованному измеряют температуру для выявления острых респираторных заболеваний. В пресс-релизе это назвали «медицинским осмотром». Если человек заявит жалобу, подтвержденную медицинским документом врача-специалиста, то по нему будут принимать отдельное решение. Этим вопросом занимается начальник военной экспертизы военного комиссариата, пояснили в пресс-службе.

«При доставке граждан в воинскую часть проводится еще одно медицинское освидетельствование, где также может выявиться та категория, на основании которой служба не представляется возможной. Факты возвращения граждан из войск есть, но они единичны, что говорит о качестве проводимых мероприятий»,

- заявил военком.

Ранее глава Карелии в дискуссии под одним из своих постов в соцсети также писал, что мобилизация не предполагает прохождение медкомиссии.

«Мобилизация не предполагает медкомиссии, как таковой. Предполагается, что гражданин, состоящий в запасе, годен к воинской службе и немедленному призыву. Если у запасника появляются проблемы со здоровьем он должен сразу сообщать об этом в военкомат для пересмотра уровня годности. При мобилизации гражданин может предъявить жалобы на состояние здоровья и может быть индивидуально отправлен на комиссию», - написал Артур Парфенчиков. (фото скриншот видео vk.com)

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