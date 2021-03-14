Текст: Максим Тихонов

Важнейшие для страны решения теперь не только принимаются без общественного обсуждения, но и, как ни странно, абсолютно без, как бы это сказать, общественных последствий. Ну хотя бы без таких общественных последствий, какие вызвал «фильм» Навального про «дворец Путина». Шуму-то было, господи. А из-за чего?..

А вот недавно председатель правительства России Мишустин подписал постановление, как мне кажется, решающее для судеб страны и нашего народа. И – тишина. Никто не пошел на улицы. Никто даже не вякнул. Просто как будто ничего не произошло.

Что же сделал Мишустин? Да ничего особенного. Просто взял и, по сути, упразднил даже ту эфемерную и нелепую систему оценки знаний выпускников школ, каким является ЕГЭ. Или, как нам сказали, «упростил» правила послешкольной аттестации. Для 11 классов вместо ЕГЭ теперь ввели единый Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике и русскому языку. Сдав этот ГВЭ, можно будет получить полноценный аттестат зрелости, но нельзя будет поступать в вуз. А для девятиклассников устанавливается Государственная итоговая аттестация (ГИА) — опять-таки по русскому языку и математике. Сделано это, как сказано в постановлении, «в связи с пандемией COVID-19». Ну понятно, а с чем же такое еще может быть связано…

Видимо, правительство трезво оценило возможности российской школьной системы в организации так называемого «дистанционного обучения» и осознало, что результаты ЕГЭ после такого обучения будут, мягко говоря, неважными. И нашло прекрасный выход: ну зачем мы будем мучить детей – тем более тех, кто не собирается поступать в вузы? Пусть сдадут русский и математику ну хотя бы в объеме восьмого класса советской школы – и идут с Богом. И деткам проще, и государству экономия.

«Простота хуже воровства», - говорит русский народ. И это, по-моему, как раз тот случай. Последствия этой «гуманизации», мне кажется, будут катастрофическими.

Наверное, кто-то опять упрекнет меня в ретроградстве и консерватизме. Но я отношусь к тем, кто считает, что нелепо и абсурдно доверять детям в восьмом—девятом классе самостоятельно определять и решать собственную судьбу. И ни разу не верю, что хотя бы один из десяти школьников в этом возрасте к такому способен. Да и родители, даже самые понимающие, тоже не всегда могут предрешить, каков будет жизненный путь их ребенка. А искушать школьника «легким» окончанием школы без особых усилий – это просто преступление.

Помните советский старый фильм «Подкидыш»? Героиня Фаины Раневской там предложила роскошную «дилемму» пятилетней девочке: «Скажи, девочка, чего ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову или поехать с дядей на дачу?» Вот примерно такую дилемму поставило сегодня наше государство перед миллионами школьников.

Дети ведь не дураки. Они очень быстро раскусят, что, кроме русского и математики, можно больше ничего не учить. Зачем учиться, если можно не учиться? Государство послало им очень важный сигнал. Ну на кой черт вам эта история с географией? Зачем вам читать «Войну и мир» и ломать головы над тригонометрическими функциями? Зачем разбираться в тычинках и пестиках или знать, сколько там жгутиков у одноклеточных? Бросьте вы этот закон Ньютона и не пачкайте пальцы химическими реактивами. Аттестат зрелости мы вам и так дадим. Свое время и силы вы можете потратить на что-нибудь более приятное. А что в вуз вас не возьмут – так что ж, мало ли других удовольствий в жизни?

Вам не кажется, что огромным количеством старшеклассников это послание будет прочитано и расшифровано именно так? Господи, бедные учителя!

А ведь это сигнал еще и всем нам – обществу. И здесь уже почти без шифрования. Государство открытым текстом говорит: образованные граждане, как и само образование, ему больше не нужны. Государство теперь устраивает гражданин, обученный чтению, письму и счету до двадцати. Большего не нужно, чтобы расставлять товары по полкам сетевых магазинов, мыть автомобили в автомойках, кидать лопатами асфальт или убирать навоз в коровниках. А если ему потребуется считать до ста – что ж, дадим ему калькулятор.

Кто же в стране будет делать «рывок», «прорыв» или решать задачи перехода на новый технологический уклад? Видимо, оставят какую-то часть молодежи, которая все-таки одолеет школьную науку в полном объеме, поступит в вузы, и из которой впоследствии будут лепить некую новую «элиту». А может быть, черт их знает, будут необходимый объем знаний и навыков вставлять массам в головы в виде какого-нибудь чипа. Этому – чип слесаря-сантехника. Этой – чип уборщицы. Этому – чип столовой прислуги, а этому – чип танкиста или оператора станции радиоэлектронной борьбы… Очень удобно. И чем меньше будет в головах всей этой, понимаете ли, литературы – тем исправнее будет работать чип.

Ну а что? Изъяли ведь несколько лет назад из школьной программы астрономию – и ничего, космос не рухнул. Нашим людям на звезды смотреть нечего, да и некогда.

Потом сделали иностранный язык необязательным – и тоже правильно. Во-первых, преподавателей не хватает, а во-вторых, мы же патриотов растим. Теперь вот такой прекрасный случай – коронавирус! Грех что-нибудь не отменить-то…

Вы верите, что с окончанием эпидемии (если таковое планируется) все эти «упрощения» вдруг отменят? Не знаю. С чего бы. Ввели вот из-за коронавируса трехдневное голосование на выборах, «голосование на пеньках» и прочие электоральные новшества. Так еще и коронавирус не кончился, как все это уже в Конституцию внесли – надо полагать, навсегда. «Временное» у нас быстро становится постоянным, если это кому-то очень нужно.