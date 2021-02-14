14 февраля 2021, 14:17
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"Тебе трудно что ли?.."

Почему мы воспринимаем дружбу как источник халявы?

Текст: Максим Тихонов

За последние пару месяцев три человека исключили меня из «друзей» в соцсетях. Обиделись. Как ни странно, причина обиды во всех случаях одна.

Родители вдруг обнаружили, что их дети в этом году оканчивают школу, и надо бы поступать. По каким-то причинам эти родители придумали своим детям будущее в журналистике.

«Максим, небольшая просьбочка к тебе. Отправлю к тебе своего оболтуса – позанимайся с ним, поднатаскай его там немного по этим вашим журналистским делам. Ну пяток публикаций ему организуй – для поступления понадобятся…» Когда я начинаю вежливо отказываться от оказанной мне чести, следует сакраментальный вопрос: «Слушай, ну что тебе трудно что ли?!» А далее следует вычеркивание меня из друзей…

Трудно? Да, представьте, трудно.

Во-первых, у меня богатый опыт в сфере «натаскивания» детей знакомых и друзей. Как правило, дети совсем не разделяют родительских фантазий насчет будущего в журналистике. «Жи» и «ши» они пишут через «ы». И им вообще все безразлично, родители заставили их прийти – они пришли, сидят со скучающим видом или в телефоне ковыряются, пока ты пытаешься их на что-то «натаскать». Уверяю вас: в журналистику приходят не так. Да и вообще в любую профессию.

Во-вторых, я должен потратить на них свои силы и время. Это работа. Ответственность, наконец. В результате их дети не поступят, а я будут как бы виноват. Мне-то это зачем? И потом, вот еще что странно: когда те же самые люди приглашают своим детям репетитора по английскому или математике, никому не приходит в голову, что этот репетитор станет заниматься бесплатно, из дружеского, так сказать, расположения. Мол, ну что тебе трудно?.. Ну так ведь.

У меня есть знакомая женщина, у нее – бизнес. Ну как бизнес – ИП. Все сама-сама-сама. Я иногда захожу в торговый центр, где у нее магазин с одеждой. Здороваемся, болтаем. На прощание она всякий раз говорит мне: «Спасибо!» Один раз я спросил: за что спасибо-то? Ответ был неожиданным: «За то, что скидку не попросил…»

Мне стало интересно. Оказывается, когда у нее появился этот магазин, к ней повадились все друзья, знакомые, друзья друзей и знакомые знакомых. Выяснилось даже, что у нее в Петрозаводске есть дальние родственники, а у них – тоже друзья и знакомые. Естественно, приходя в магазин, все просят скидочку. Ну мы же друзья. Тебе жалко что ли? Ведь ты наша родственница. Это же нормально между родственниками. У нас в родне всегда все друг другу помогали. А вот к тебе еще мой знакомый зайдет – это как раз его размер, так ты сделай ему скидочку…

А она и без скидочек едва концы с концами сводит. Но отказать не может – вот и мучается.

У друга – ресторан в Петрозаводске. Однажды мы выбрались за город – на рыбалку и баньку. А у него весь вечер – звонки на телефон. И на каждый звонок он отвечает одно и то же: «Ну сидите…» К концу вечера – уже совсем раздраженно: «Да сидите вы уже!»

Я спрашиваю: что такое? Кого ты там сажаешь все время?

– Да друзья зашли в ресторан, спрашивают: «Можно мы у тебя посидим?» Потом мало им, снова звонят: «Мы еще посидим?» Сейчас уже совсем готовые – опять звонят: «Так мы еще посидим?»

– Ну и пусть бы сидели – чего они у тебя-то разрешения спрашивают?

– Так они платить-то не хотят – вот и спрашивают…

Мм. С такими друзьями, как говорится, врагов не надо.

Страсть к халяве непобедима. Это общечеловеческая черта, и такое можно видеть во всем мире. Когда светит какое-то дармовое угощение или бесплатная раздача чего-нибудь, то вполне благополучные европейцы выстраиваются к халяве в аккуратную очередь. Не говорю уже о распродажах и «черных пятницах», где от души поработать локтями считается даже хорошим тоном.

Но вот использовать дружбу, родство или просто хорошие товарищеские отношения как источник халявы – это, пожалуй, наше, «родное». Не знаю, почему и откуда это взялось.

В Финляндии у меня есть хороший товарищ. Человек небедный, прямо сказать миллионер. Как-то в очередной мой приезд он пригласил меня в гости, и пару часов мы провели в разговорах у столика с разнообразными напитками. Но накрывать «поляну» дома у них не принято. Поэтому он вызвал такси, и мы поехали ужинать в какой-то ресторанчик на другой конец города. За ужином я спросил у него о том, что мне показалось странным:

– Слушай, вот зачем все это: такси, ехали так далеко, когда у тебя в пятидесяти метрах от дома примерно такой же ресторан?

– Владельца того ресторана я не знаю, а этот ресторан держит мой друг, – ответил он.

– А-а, – с «пониманием» протянул я. – У тебя здесь скидка?

– Нет, никакой скидки нет. За эти же деньги мы могли бы поесть в любом ресторане. Просто, понимаешь, если я что-то покупаю, то стараюсь покупать у своего друга. Ведь этим я поддерживаю его бизнес, значит – поддерживаю его. Мы же друзья…

Как говорится, почувствуйте разницу. Может, если бы у нас преобладало вот такое понимание взаимной поддержки – то и жизнь была бы немного иной?..

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