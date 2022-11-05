Добровольно-принудительные поборы идут в органах госвласти

Текст: Максим Тихонов

Чиновники не любят журналистов: мы мешаем им жить. Впрочем, нелюбовь – только до тех пор, пока самих чиновников не накрячат. Тут они вспоминают, что есть пресса. В редакцию госслужащие обращаются нечасто. А тут обратились.

В органах государственной власти давно распространены добровольно-принудительные поборы. Собирают деньги, говоря попросту. На разные благие цели. То на восстановление церкви. То на подарки детям. То еще на какую-то помощь, которую начальство потом кому-то передает. Теперь к этому добавилось оказание помощи военнослужащим в зоне СВО и их семьям.

Недавно госслужащие получили по такому вот листочку. Надо заполнить заявление и отдать в бухгалтерию. На словах предложили два месяца отдавать однодневный заработок. Намекнули, как водится, что несогласных ждут «неприятности».

Деньги с зарплаты предлагается отчислять некому Благотворительному фонду «Северный духовный путь» «на оказание медицинской, социальной, материальной поддержки военнослужащим , участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей».

Госслужащие – народ робкий. Дисциплинированный. Лояльный поневоле ко всем выдумкам начальства. Но на этот раз не все безропотно полезли открывать кошельки. Многие безропотные возроптали. Услышав ропот, начальство смягчило требования. Разрешено заявление написать на три месяца – «на любую сумму, но не менее 300 рублей в месяц».

И все же вопросы у людей остались. Первый – чисто риторический: «Да что же это такое, и когда это кончится?..» Но многие интересуются: что это за организация такая «Северный духовный путь», и почему, мол, мы должны отдавать ей деньги? По административным аппаратам ходят шепотки, что «Северный духовный путь» – это какая-то то ли церковь, то ли секта. Где гарантии, что собранные деньги пойдут именно на нужды военнослужащих?..

Наводя справки про эту организацию, первым делом я обратился в Епархиальное управление Петрозаводской и Карельской Епархии. Там меня заверили, что Благотворительный фонд «Северный духовный путь» не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви. Священник Константин припомнил, что вроде бы этот фонд принимал участие в нескольких совместных благотворительных акциях по восстановлению объектов культурно-исторического наследия, по покупке школьных учебников, но никаких подробностей о деятельности фонда в РПЦ не имеют.

У «Северного духовного пути» есть свой сайт – каждый может зайти и ознакомиться. Стартовая новостная подборка на этом сайте, по-моему, больше напоминает новостную страницу официального портала органов госвласти Карелии. Становится, по крайней мере, немножко понятнее, кто тут кого и на какой путь направляет.

С сайта фонда:

«Благотворительный фонд “Северный духовный путь” был создан в 2017 году в целях сохранения зданий и объектов исторического и культурного наследия, расположенных на территории Республики Карелия, а также для реализации социально значимых проектов и программ.

Миссия фонда: благотворительная помощь и поддержка деятельности общественных и государственных организаций, реализация собственных, проектов в сферах культуры и искусства, православия, образования, спорта и патриотического воспитания молодёжи».

Среди благотворительных дел, в которых участвует фонд, мне не удалось найти ничего о помощи военнослужащим и их семьям, а также детализированных финансовых отчетов о расходовании собранных благотворительных средств.

На страничке Главы Карелии Артура Парфенчикова ВКонтакте нашел его поздравление в адрес директора «Северного духовного пути» Александра Лысенковского. Три года назад Парфенчиков поздравлял его с 50-летием, при этом не скупясь на похвалу.

«Александр Александрович не любит излишней публичности, но он именно тот человек, которого можно назвать примером, достойным подражания. Своей благотворительной деятельностью он снискал уважение коллег по бизнесу и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Карелии»,

- написал Глава республики.

Среди инициатив БФ «Северный духовный путь» Парфенчиков отметил «проекты в сфере образования, искусства, культуры, спорта и православия».

Александр Лысенковский

И, наконец, я пробил фонд по федеральной базе Seldon, где об этой организации содержатся следующие сведения.

Благотворительный фонд «Северный духовный путь» создан 31 июля 2017 года. У организации нет госконтрактов, сообщает Seldon, уставный капитал не указан. Отмечается, что «компания часто меняет адрес регистрации в рамках региона».

Кроме того, говорится, что «в последнее время деятельность компании является убыточной». По итогам 2021 года компания показала отрицательную доходность: минус 28 тысяч рублей, что, может быть, не так уж и много при балансе 23,13 млн рублей.

Кредитоспособность компании Seldon оценивает по 3 классу: «Повышенный риск».

Общий вывод аналитики Seldon о Благотворительном фонде «Северный духовный пусть» таков: «Согласно индексу благонадежности, рассчитанному по нашей скоринговой модели, организация с большой вероятностью создана для уставных целей и является благонадежной».

В этой же базе находим про директора, и, видимо, основателя фонда Александра Лысенковского: помимо фонда, он числится владельцем еще нескольких организаций, таких как ООО «Универсам Кемский», ООО «Север-Трейд», ООО «РК-Инвест», ООО «Евро-Инвест», совладелец ООО «Ланта». Также он значится руководителем в семи организациях. Причем совокупная выручка организаций, где он состоит руководителем, за 2021 год – минус 1 миллион рублей. А выручка организаций, где он является владельцем, – минус 11 миллионов за 2021 год.

Что бы все это ни означало, дело, мне кажется, не в этом конкретном благотворительном фонде. Плох ли он, хорош ли – судить об этом могут и должны лишь те, кто жертвует ему свои средства. Фонд – это всего лишь инструмент, а инструмент не отвечает за то, что делает рука, держащая его. Возможно, в фонде «Северный духовный путь» и знать не знают, что пожертвования госслужащих, мягко говоря, не совсем добровольные. Я сейчас – о самой практике сбора средств, которая лично мне кажется неприемлемой.

При этом, вы знаете, я сам – ярый сторонник помощи нашим ребятам на передовой и принимаю в этом активное участие с самого начала частичной мобилизации. Но. Это мое желание, мой выбор и мое решение – никто меня не заставляет. Это нужно мне самому. Я никому этот свой выбор не навязываю. А вот возможно ли творить Благо по принуждению?.. Возможно ли административно-принудительными методами внушить давно утраченное, кажется, нами чувство сопричастности к жизни страны?.. Не знаю. // Фото: freepik