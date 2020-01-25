Жизнь под синей печатью

Недавно сидел в одной важной приемной. Когда я вошел, женщина-секретарь разговаривала по телефону. Не отрываясь от трубки, она строгим взглядом указала мне на стул. Я сел и стал волей-неволей слушать ее разговор. Есть такие люди, которые считают, что чем громче они кричат в трубку, тем лучше их слышно там, на другом конце страны.

– Алло! Алло! – кричала она. – Вы меня слышите?! Я говорю, что подготовила для вас договор. Сейчас я его распечатаю и вышлю вам скан на электронную почту. Пусть ваш руководитель подпишет, поставьте печать и вышлите мне скан с подписью и печатью. Потом, когда мы у себя подпишем, вышлем вам свой скан. Только потом вы обязательно вышлите нам обычной почтой оригинал с подписью и синей печатью! У нас в делах должен быть с синей печатью!..

Закончив беседу, тетенька приступила к работе. Напечатала на принтере страниц пять текста. Потом стала по одной заряжать их в тот же принтер для сканирования. А отсканировав, погрузилась в компьютер, чтобы отправить сканы по электронной почте.

Я наблюдал и представлял, как где-то на другом конце страны, в такой же приемной сидит такая же тётка. Она получит сканы, распечатает их на принтере, понесет начальнику на подпись. Потом с подписью понесет в канцелярию ставить печать. Потом зарядит их для сканирования в принтер. Вышлет изображения по электронке этой тёте. Эта здесь распечатает их на бумаге. Понесет на подпись своему начальнику. Потом потащит в канцелярию ставить печать. Наконец, со всеми подписями и печатями снова зарядит их в принтер для сканирования. Отправит той тёте. А потом они еще и с помощью обычной, бумажной почты обменяются «оригиналами» с синими печатями. И обе тёти, и оба их начальника уверены, что именно так выглядит «электронный документооборот».

Недавно по госорганам Карелии прошел очередной шухер на эту тему. Выяснилось, что у важных региональных чиновников, в том числе у половины министров, до сих пор нет оформленной цифровой подписи. Всем в очередной раз строго предписано цифровую подпись оформить и впредь вести исключительно электронный документооборот. Я уже сбился со счета, в который раз я слышу подобные распоряжения по органам госвласти.

Об электронном документообороте заговорили где-то в начале двухтысячных – когда добрая половина госслужащих еще и компьютером-то не владела. Но уже ставились планы к такому-то числу такого-то года полностью перейти на электронный документооборот. Сколько на эту тему было проведено совещаний. Сколько издано распоряжений федерального правительства. А не меняется ничего. Начальникам на подпись – только на бумаге, с синей печатью. Все проверяющие воспринимают только бумаги с теми же печатями. Министерства и ведомства обмениваются друг с другом тоннами бумаг. От подведомственных организаций принимают только бумажные документы. В Москву, естественно, все шлют бумажные отчеты, оттуда в регионы валом сыплются вороха бумаг… Из уверенно перешедших на электронный документооборот рискну назвать только Федеральную налоговую службу – ведомство нового российского премьера Мишустина. Там на бумаге уже ничего не примут, и ни одной бумажки оттуда никто не получит. Но в остальном…

Естественно, что и для граждан в полной мере действует старое, но верное правило: «Без бумажки ты букашка». Недавно испытал на себе все прелести «электронного документооборота» и «единого окна».

Зашло мне сдуру в голову сделать кадастровое оформление своего дачного участка в шесть соток. Ну все же делают – и мне надо. Приехали кадастровые инженеры с приборами – сняли границы. Спустя время позвонили мне: «Документы готовы, приезжайте». Приехал (а находится их контора на улице Калинина), получил папку бумаг. Правда, среди бумаг был вставлен еще и CD-диск. Да, диск! Приятно, конечно, было видеть такой явный намек на электронный документооборот. Правда, технология эта давно устарела, и едва ли теперь найдешь компьютер, куда можно этот диск засунуть. Ладно. «Теперь вези все это, – говорят, – в Многофункциональный центр».

Выбрал время, ушел с работы, поехал в МФЦ на Гюллинга. Отстоял минут сорок в очереди. (То есть, пардон, в электронной очереди!) Потом с полчаса работница МФЦ принимала у меня документы. Задержка состояла в том, что диск почему-то не читался в ее компьютере, и приходилось бегать к другому. Наконец, все было проверено, дама заверила меня, что все документы на месте, и предложила прийти получать через месяц.

Через месяц выбрал время, ушел с работы, приехал в МФЦ, полчаса отстоял в очереди. Достоявшись, выяснил, что стоял не туда. Надо было взять талон на получение документов, а я, дурак, взял на оформление участка. Взял правильный талон, отстоял еще минут двадцать. Достоявшись, выяснил, что мне из кадастровой палаты пришел отказ, поскольку у меня не хватает каких-то документов. «Так вроде проверяли, сказали, что все на месте!» – возмущался я. Но я был единственным, кому это возмущение было интересно.

Выбрал время, ушел с работы, поехал к кадастровым инженерам. Вернул им пакет документов с CD-диском. Выслушал показательное выступление на тему, что у них-то все правильно, а те попусту цепляются. Через недельку мне позвонили: «Ваши документы готовы, приезжайте».

Выбрал время, ушел с работы, приехал получил документы. Потом выбрал время, ушел с работы, отстоял час в очереди в МФЦ, сдал документы. Через месяц опять выбрал время, ушел с работы, приехал в МФЦ, взял правильный талон, отстоял полчаса в очереди. Достоявшись, узнал, что почему-то мои документы были готовы раньше, чем обещали, и их уже отправили в архив Кадастровой палаты.

Поехал в эту палату на Первомайский. Обрадовался, что народу там никого, и очереди нет. Правда, и в единственном открытом окне тоже никого не было. «Сейчас девочки придут!» – радостно сказала мне дружелюбная вахтерша. Через двадцать минут пришла «девочка» и, повозившись минут десять, нашла и выдала мне вожделенный документ.

В итоге знаете, что я получил? Не какую-то гербовую бумагу с водяными знаками, печатью и подписью. А на простом листочке – распечатку с сайта Росреестра. Зайдя на этот сайт, я мог бы у себя дома, не вставая с дивана, распечатать таких бумажек хоть сотню.

Спрашивается, зачем меня несколько месяцев гоняли по всем этим кругам и мариновали в очередях? Неужели все эти ведомства и центры не могут наладить между собой простой обмен необходимыми документами в электронном виде? Почему тысячи людей по-прежнему должны «ножками» туда-сюда носить между ними «бумажки»?.. Да вот потому. Ведь если все сделать по уму, так может выясниться, что добрая половина чиновников не нужна! Моя беготня по инстанциям – это всего лишь способ самосохранения бюрократии.

Да ладно я. Я в Петрозаводске и на машине. А каково тем, кто живет в сельской местности, километров за сто от райцентра?! Не хочется об этом даже думать…