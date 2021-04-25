Операция «Концы в воду»

Текст: Максим Тихонов

Как, живя в такой богатой и изобильной стране, мы умудряемся быть такими бедными? Наверное, многие задаются этим вопросом. Сейчас объясню.

Это очень просто – на примере строительства детского сада в поселке Ляскеля Питкярантского района. Вернее, конечно, «строительством» это называть было бы неправильно. А как назвать это правильно – придумайте сами.

Этого садика в Ляскеля ждут уже почти тридцать лет. Те дети, которые родились тридцать лет назад и должны были пойти в этот садик, уже выросли и хотели бы в этот же садик отдать своих детей. Несколько поколений жителей поселка кормят сказками про садик. Еще не построенный, он уже как бы стал местной «достопримечательностью».

В 2018 году случилось то, что местные жители восприняли почти как чудо. Строительство детского сада в Ляскеля было включено в Федеральную целевую программу по подготовке к столетию Республики Карелия и, соответственно, получило финансирование. И даже началось! Правда, уже тогда в поселке даже у людей, которые далеки от строительных технологий, вызвала вопросы выбранная под строительство площадка. Попросту говоря, это болото. Как строить на заболоченном участке? Как будут чувствовать себя в этом садике дети, которые вынуждены будут дышать болотными испарениями? Даже пожилые женшины покачивали головами, глядя на начинающееся строительство. А мужики открыто говорили, что ничего тут не получится. И ссылались на строительный опыт финнов, которые раньше владели этими территориями. Финны ставили дома на скальных выходах – естественных фундаментах, и эти дома стоят поныне. Но ни один финн не сподобился строить что-либо в этом болоте. Но у России, как известно, особенная стать.

На четыре метра углубились горе-строители в карельское болото. И на всем этом скорбном пути встречали то, что и ожидалось, – воду. По словам местных, строители не столько строили, сколько отчитывались о том, как они героически откачивают эту воду из котлована, как углубляют и расчищают водоотводящие канавы, и как все это трудно и тяжело. Но почему-то глупая вода упорно не хотела течь снизу вверх.

Титаническими усилиями компания-подрядчик все-таки построила в этом болоте фундамент. Хороший ли, плохой ли – науке это неизвестно. Но дальнейшее поведение самой компании красноречиво. Очевидно, понимая, что на таком фундаменте построить ничего нельзя, в 2019 году компания просто исчезла, бросив недострой. Предоставленный всем силам стихии фундамент стал быстро разрушаться. С неохраняемой стройплощадки моментально разворовали все, что не было приколочено.

Государственному бюджету эта эпопея стоила 117 миллионов рублей. Наших с вами рублей. Почти полтора миллиона долларов. Сбежавшего подрядчика строго наказали. Даже очень строго. Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Ужас, правда? Все недобросовестные подрядчики мира содрогнулись от суровости наказания.

Вопрос об ответственности за все это, в общем-то, витал в воздухе. Редкий житель поселка не говорил или хотя бы не думал, что кто-то должен отвечать за такое безобразие. Но вопрос как витал в воздухе – так в воздухе и остался. Никто ни из профессиональных правоохранителей, ни из многочисленных надзорных и контролирующих органов, ни из чиновников не проявил интереса к этой истории. Ну подумаешь, 117 миллионов то ли в болото закопали, то ли по карманам рассовали. Что такого. У нас ведь в стране этих миллионов – как у дурака фантиков.

А нынешней весной фундамент и вовсе снесли. Да не просто снесли, а и обломки вывезли в неизвестном направлении. Такая спецоперация под названием «Концы в воду». До этого (теоретически) какая-нибудь комиссия или эксперты, привлеченные дотошным следствием, могли бы обследовать фундамент, определить, в каком объеме реально были выполнены земляные работы, каково качество использованного цемента и качество заливки, и сколько все это реально стоило. Соответственно, можно было бы установить, сколько денег на этой стройке было украдено. А отсюда – кто украл и с кем поделился… А теперь – все. Никто уже ничего не обследует и не установит. И ответа на вопрос, куда девались 117 миллионов, ответа уже не будет. Никогда.

Выделены ведь уже новые миллионы – на этот раз 200. Ведь объект остается в федеральной целевой программе. А ее, как-никак, сам Путин подписал. Неудобно как-то карельским чиновникам. Сделано перепроектирование. Новый подрядчик засыпает болотину новыми сотнями тонн камней и песка и начал строить новый фундамент. Новый срок завершения строительства – сентябрь 2021, текущего, года. Но иллюзий ни у кого нет – ни у населения, ни у подрядчика, ни у минстроя Карелии. Все уже понимают, что никакого садика к сентябрю здесь не будет. И будет ли хоть когда-нибудь – тоже пока вопрос.

Больше всего это волнует по-прежнему местное население: люди, не доверяющие уже никому, намерены взять строительство под свой, общественный контроль. И это настораживает. Во-первых, при всем уважении к гражданскому обществу, вызывает большое сомнение его способность контролировать такую специфическую сферу, как строительство. А во-вторых, хочется понять: если строительным и финансовым контролем у нас будут заниматься граждане, то за что получают зарплату все те профессиональные контролеры, которые призваны следить за расходованием государственных денег и за соблюдением строительных норм?

Не хочется каркать и обижать кого-то недоверием, но такая ситуация – просто приглашение к воровству и коррупции. Пока не видно ничего, что помешало бы 200 миллионам повторить судьбу прежних 117 миллионов. Болот в Карелии много – и в каждое можно хоть миллиард закопать.

…Так почему, живя в такой богатой и изобильной стране, мы умудряемся быть такими бедными? Мне кажется, я ответил на этот вопрос. // Фото: rk.karelia.ru