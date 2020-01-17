Таковы приоритеты

В поселке Шалговаара Медвежьегорского района умер мужчина. Ему было всего 62 года. Он не дожил три года до установленного правительством возраста выхода на пенсию для мужчин России. Родственники покойного пояснили, что он страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо - не смог встать с кровати.

«Вызвали скорую, но в поселке нет своей больницы, а после того как фельдшер вышла на пенсию, медиков вообще нет. Скорая находится в соседнем селе Паданы, и работает одна машина на четыре поселка. В тот день эта машина уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться»,

- рассказала семья покойного.

Сын мужчины позвонил в районную больницу, в Медвежьегорск, но оператор на линии отказался высылать машину, так как на бумаге скорая есть в соседнем селе. «На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», - рассказал сын мужчины.

Человек умер, оставленный без медицинской помощи. На чьей совести эта смерть?

В ноябре прошлого года умер пожилой мужчина в деревне Другая Река Прионежского района. Вот что рассказывала мне местная жительница Елена Тимбаева.

«10 ноября, в воскресенье, по просьбе родственников я зашла его навестить. Когда зашла в дом, увидела, что ему плохо, сразу стала звонить в скорую. Это было в пять часов вечера. В скорой мне ответили, что ждать нужно, как минимум, час. Я спросила: почему так долго? Мне ответили: «А что вы хотите, скорая будет к вам ехать из Ладвы!» Я спросила (вернее прокричала): «Почему из Ладвы?! Ведь есть в Шелтозере карета скорой помощи!» На что мне ответили: «Они не работают сегодня, выходной». У скорой выходной! В итоге фельдшер приехал из пос. Деревянное около восьми вечера (точно сказать не могу, я была в шоке, человек умер у меня на глазах). Фельдшер зафиксировал смерть и вызвал полицию…»

Человек умер, оставленный без медицинской помощи. А на чьей совести эта смерть?.. А на чьей совести десятки тысяч жителей поселков и деревень Муезерского, Суоярвского, Лоухского и других районов, которые, случись что, точно так же не дождутся экстренной врачебной помощи?..

С точки зрения государственного права, произошедшее в Другой Реке и в Шалговааре – прямое нарушение Конституции России. С точки зрения уголовного права, оставление в опасности, в беспомощном состоянии – это тяжкое преступление. С нравственной точки зрения, это за гранью добра и зла. И только для властей Карелии это – в порядке вещей. Никто не понес и не понесет ответственности за эти смерти. Наоборот, те, кто проводил «оптимизацию» здравоохранения, приведшую к такому вот результату, получили награды, поощрения и повышенные пенсии. Интересно, что Медвежьегорский район в карельском парламенте представляет Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович. А его заместитель Ольга Шмаеник является депутатом от Прионежского района. Оба – верные сторонники «Единой России». Как и других депутатов, их, видимо, устраивает людоедская «оптимизация» здравоохранения, проводимая правительством, ликвидация станций скорой помощи, сельских больничек и амбулаторий.

У карельских «оптимизаторов» перед глазами – вдохновляющий пример лидера «Единой России» и по совместительству отставленного премьера российского правительства Дмитрия Медведева. 31 декабря этот замечательный руководитель издал Распоряжение об адресном распределении субсидий регионам в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Ума не приложу: за что его отставили? Согласно этому распоряжению, на строительство объектов здравоохранения в российских регионах в 2020 году планируется направить 35,5 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей. Средства планируется распределить между 46 российскими регионами.

35 миллиардов в год на строительство объектов здравоохранения, да на всю Россию, это много или мало?

Для сравнения. Это в 8 раз меньше, чем израсходовано на благоустройство Москвы в 2019 году.

Это на 11 процентов меньше, чем будет потрачено на содержание Думы, Совета Федерации, администрации президента и правительства в наступившем году.

Всего же в ближайшие три года на национальный проект «Здравоохранение» правительство выделит из федерального бюджета 793,2 млрд рублей. В среднем расходы составят примерно 1810 рублей на одного россиянина в год (данные Finanz.ru). И это – в сотни, если не в тысячи раз меньше, чем государство тратит в год на содержание одного депутата Государственной думы.

Таковы, как говорится, приоритеты. Ничего личного. А если вы еще живете в карельской глуши – то сами и виноваты, что скорая к вам не едет. Не надо тут жить.