03 мая 2021, 15:17
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Состояние нездоровья

Почему государственные нормы и правила столь мучительны для людей? Блог Максима Тихонова

Текст: Максим Тихонов

Сегодня такая история. Постараюсь обойтись без мата. Но если не получится – не сообщайте, пожалуйста, в Роскомнадзор.

Ребенок оканчивает четвертый класс. Ребенка сводили на экскурсию в Петрозаводское президентское кадетское училище. Ребенок впервые в жизни увидел, каким должно быть современное учебное заведение и какие возможности оно должно открывать учащемуся. И ребенку загорелось: «Я буду здесь учиться!»

Эту историю рассказала мне мама мальчика, которая, делать нечего, стала выяснять условия поступления в кадетское училище. Условия эти, сами понимаете, непростые – от желающих отбоя нет. И первое условие – состояние здоровья ребенка, которое требуется подтвердить огромным количеством исследований и справок. Вот список врачей-специалистов, к которым надо попасть и исследований, полученный мамой.

Педиатр-невролог. Детский хирург. Детский стоматолог. Детский эндокринолог. Травматолог-ортопед. Офтальмолог. Детский ЛОР. Детский психиатр. Уролог. Кроме того, анализ крови общий и анализ мочи общий. Анализ крови на сахар. Кровь на ВИЧ, кровь на сифилис и два вида гепатита. Анализ на глисты. Кроме того, ЭКГ и четыре вида УЗИ-исследований.

Я специально привел этот перечень полностью. У каждого, кто в последние годы пытался хоть раз попасть на прием хоть к одному узкопрофильному специалисту, при виде такого списка подкосятся ноги. Это дни и дни, потерянные в добывании талонов, в очередях. Ситуация усугубляется еще и тем замечательным порядком, что для посещения врача-специалиста надо сначала посетить терапевта и получить направление.

Короче, мама пригорюнилась и морально настроилась потерять пару месяцев в хождениях с сыном по врачам. Пошла с ним по прописке в первую детскую поликлинику. А вышла оттуда… с новым пониманием жизни. Оказывается, из всего этого списка поликлиника может дать направление только на ЭКГ, общий анализ крови и мочи и анализ на глисты. Позицию поликлиники маме объяснила лично заведующая, и позиция эта сводится к следующему: показаний для обращения к специалистам у вас нет, поступление в кадетское училище это как бы ваша личная блажь, обязательным медицинским страхованием это не покрывается. А как же быть? Ну, как сможете…

«Как сможете» в переводе с современного медицинского на простой русский – это, видимо, платно. А как еще? Каждый прием, каждое исследование – от 500 до 1200 рублей. Дорогая получается справочка для поступления в училище. Даже с учетом того, что анализы ВИЧ, сифилис и гепатит радостно согласились сделать бесплатно в СПИД-Центре.

Вот так. И к кому какие претензии? У кадетского училища – свои правила, установленные не просто так, а государством в лице лучших его представителей, чиновников. У учреждений здравоохранения – свои правила, тоже установленные тем же государством в лице тех же чиновников. Все у нас работают по своим правилам и нормам, по своим планам и нормативам. Вот только конкретный человек, конкретный ребенок в этих правилах и планах как-то теряется. Мало того, что он болтается между всеми этими государственными людьми, пытаясь соответствовать всем их правилам, так с него еще и деньги за это дерут.

Самое любопытное вот что. Родители будущих кадетов, оказывается, создали в соцсети группу, в которой общаются и обсуждают общие проблемы. Так вот другая мама, ребенок у которой приписан к детской поликлинике на Древлянке, рассказала: в их поликлинике терапевт без вопросов выписала направления на прием ко всем специалистам и на анализы. Просто и бесплатно. Это – как? На Древлянке другие «правила»? Или на Древлянке ОМС покрывает такие обследования, а в центре Петрозаводска не покрывает? А может, все это – просто бюрократические игры? Те самые, унижающие и раздражающие людей, от которых уже и Путин приказал избавиться? Да не слышат Путина в Карелии.

А если у родителей нет денег? А если это семья из какого-нибудь отдаленного поселка, и в районе всех этих детских специалистов нет в помине? Да даже если есть деньги, но нет ни сил, ни времени ходить по кругам поликлинического ада? Скольких талантливых детей такими «правилами» попросту отсекли от возможности поступить в то же кадетское училище?.. А кадет – это ведь первая ступень военной карьеры. Из таких учебных заведений выходят будущие защитники Отечества. Отечеству бы таких детей на руках носить. А оно с них норовит рубль-другой содрать… Мне кажется, в таких ситуациях проявляется состояние глубочайшего нездоровья нашего общества.

Меж тем, люди, которые выдумали все эти славные правила в нашем государстве, госслужащие, чиновники, систематически проходят медицинскую диспансеризацию. По диспансеризации их без всякого направления и рассуждений про ОМС принимают все положенные специалисты, им делают анализы и обследования. Бесплатно. То есть за наш с вами счет. И даже в рабочее время – то есть в то время, которое им оплачивается из наших с вами карманов.

Лично мне не совсем понятна такая трогательная забота государства именно о здоровье госслужащих. Сдается мне, случись война – большинство чиновников за Отечество воевать не пойдет. Пошлют вместо себя тех самых мальчиков, которые выросли вопреки их «правилам». Которые ходили по нашим поликлиникам и умудрились остаться здоровыми. У которых они отжимали денежки за простые медицинские анализы… // Фото: narzur.ru

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