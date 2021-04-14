Одна 145-миллионная

Текст: Максим Тихонов

Когда, в какой момент человек перестает быть ребенком и становится взрослым? Формально – в 18 лет. Фактически у многих, мне кажется, этот момент не наступает никогда.

«Мужчина, купите сувениры! Карельская береза – такого нигде не найдете…»

Я вышел покурить на крыльцо районной гостиницы. Она, видно, приняла меня за туриста или даже иностранца. Развернула передо мной свою папку, внутри которой проволочками были закреплены на стенках разные поделки из дерева. Может, и из карельской березы, не знаю. Бусы из отполированных деревянных шариков. Китайская дешевая зажигалка, вставленная в деревянный футлярчик. Брелок. Расческа. И какие-то там еще побрякушки. К каждой был приклеен рукописный ценник.

Я молча помотал головой. Поняв, что я ничего не куплю, она утратила ко мне интерес. Стояла рядом и смотрела на дверь гостиницы, ожидая, не появится ли оттуда покупатель. Но гостиница была почти пуста. Женщине было лет тридцать пять, но было в ней что-то девочковое. То ли из-за какой-то детской вязаной шапочки, то ли из-за того, что рукава пальто ей были явно коротки. Она мерзла и тщетно пыталась втянуть руки в эти короткие рукава…

– Не идет бизнес?

– Не сезон… – равнодушно ответила она.

– Вы сами все это мастерите?

– Не… Мужчина один делает, а я продаю. А что делать? Работы нет, уже много лет не могу никуда устроиться.

Мы немножко разговорились. Она спрашивала, откуда я, и как там у нас в Петрозаводске. Рассказывала о себе. Обычное детство. После школы выскочила замуж, но быстро разошлись. Родители, пока были живы, кормили-поили-одевали. Семьи не создала, ребенка не родила. Нигде толком не работала, раньше перебивалась случайными заработками, в последнее время стало с этим плохо. Стоит на бирже труда много лет, но там ничего не платят. Работу ей найти не могут.

– А ведь мне нужна не какая-нибудь работа, а работа по специальности!

– Какая же у вас специальность? – полюбопытствовал я.

И тут она меня огорошила:

– Оператор ЭВМ! – гордо заявила она.

Оператор ЭВМ?! Серьезно? Забытое словосочетание. Когда-то, правда, была такая профессия – в те времена, когда компьютеры уже вошли в офисы и на производство, а пользоваться ими мало кто умел.

Но те времена давно в прошлом, и сегодня, согласитесь, каждый сам себе оператор ЭВМ. Мои внуки к шести-семи годам все как один стали уверенными «операторами»: любые задачи решают хоть на смартфонах, хоть на планшетах, хоть на компьютерах – знают, где что искать, как что скачать и что со всем этим делать. Короче, специальность нынче не то чтобы невостребованная, а ее попросту нет!

Я как мог попытался донести эту мысль до моей собеседницы. На что она отреагировала категорично и искренне:

– Ну вот еще! Государство направило меня на курсы, выучило на эту специальность – теперь государство обязано предоставить мне работу по специальности! Я имею право по специальности работать.

Понимаете? «Государство обязано!» И вот человек живет кое-как, ходит в пальтишке с короткими рукавами, перебивается с хлеба на воду, торгует никому не нужными побрякушками – и годами терпеливо ждет, когда же государство предоставит ему работу по архаичной несуществующей специальности! Сколько лет она еще будет ждать работу по специальности, прежде чем поймет, что пора жить как-то иначе?..

Такая святая вера в государство и его ответственность, конечно, по-своему трогательна. Но стоит ли на этой вере строить свою жизнь?

Если присмотреться, таких людей вокруг нас довольно много. Недавно у меня был «политический» спор с представителем относительного юного поколения – и числа тех, кто ходит на митинги Навального. И вот Навальный для него – свет в окошке. Ну и традиционный набор фраз: «Режим прогнил!», «Надо менять режим!», «При этом режиме у нас нет будущего!» и так далее. Человек глубоко обижен на государство. Когда молодой парень успел накопить столько обид на «режим», непонятно.

Окончил школу. Потом окончил государственный вуз, отучился на бюджетном отделении. В прошлом году получил диплом по специальности «экономист». От армии откосил. А когда вышел со своим государственным дипломов в большой мир, оказалось, что экономисты, тем более без опыта работы, у нас никому особо не нужны. Идти куда-то стажироваться он не хочет. Те рабочие места, которые ему предлагаются, его не устраивают: «Что я дурак за эти копейки работать?» Живет с родителями – благо, те кормят-поят. И вовсю ругает государство, которое «не создало ему условия» и «лишило будущего»…

Казалось бы, здоровый мужик – под два метра ростом. Руки-ноги на месте, голова вроде варит. А темечко не заросло. Ну иди ты работай, иди в бизнес! Пробуй эту жизнь на зуб, шевелись, толкайся локтями, пробивайся, расти! Нет, он будет годами сидеть и скулить, что государство ему «должно» и чего-то там недодало.

Этому есть название – патернализм. Модель поведения, предполагающая, что есть кто-то большой и сильный, кто за тебя отвечает, о тебе заботится и обязан решать все твои проблемы.

Я знаю одного человека, который с 1992 года стоит в очереди на квартиру. За эти годы он продвинулся в очереди ровно на три позиции, но все равно свято верит, что «государство ему обязано». Причем не бездельник, человек работающий и, в общем-то, не нищий, ездит на хорошей машине, не дурак, не инвалид. Но любит цитировать статью Конституции, которая провозглашает право гражданина на жилище, и упорно не признает других способов обретения этого жилища, кроме как получить его бесплатно от государства. В этой борьбе прошла вся его сознательная жизнь, которую он промыкался по съемным углам…

Русский политический философ Николай Александрович Бердяев в свое время писал: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».

…Наверное, наша жизнь не идеальна, и государство – не идеал. Наверное, к нему можно высказать множество претензий. Я и сам люблю поворчать на государство. Но, худо-бедно, все-таки оно в чем-то помогает детям и семьям с детьми. Не всегда хорошо, но все-таки заботится о стариках и немощных. Все же поддерживает какой-то уровень образования, медицины, культуры. Когда жалуются на государство старики или родители детей-инвалидов – это можно понять. Но если ты молод, здоров и полон сил – чего ты ждешь от государства?

Ты – одна 145-миллионная часть государства. Оно готово уделить тебе ровно одну 145-миллионную долю своих забот. Ни больше, ни меньше. Сверх этого тебе никто ничем не «обязан» и ничего не «должен». Дальше – как-то сам…

#максим_тихонов

Фото: hram-oskol.ru