В Ленинградской области мужчина нашел человеческий череп во время прогулки. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, сигнал в полицию поселка Янино поступил вечером 14 августа. Приезжий из Калининградской области гулял в лесу и наткнулся на человеческие останки.

Череп был отправлен в морг. Специалистам предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти. © «Петрозаводск говорит»