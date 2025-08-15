15 августа 2025, 10:17
Россия

Мужчина нашел человеческий череп во время прогулки

В Ленинградской области мужчина сделал страшную находку в лесу
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash / Max Fleischmann

В Ленинградской области мужчина нашел человеческий череп во время прогулки. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, сигнал в полицию поселка Янино поступил вечером 14 августа. Приезжий из Калининградской области гулял в лесу и наткнулся на человеческие останки.

Череп был отправлен в морг. Специалистам предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Ленинградская область
череп
находка
лес
останки