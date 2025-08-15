15 августа 2025, 10:17
Мужчина нашел человеческий череп во время прогулки
В Ленинградской области мужчина сделал страшную находку в лесу
Фото: unsplash / Max Fleischmann
В Ленинградской области мужчина нашел человеческий череп во время прогулки. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, сигнал в полицию поселка Янино поступил вечером 14 августа. Приезжий из Калининградской области гулял в лесу и наткнулся на человеческие останки.
Череп был отправлен в морг. Специалистам предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти. © «Петрозаводск говорит»